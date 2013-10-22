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Çikolatalı Frappe Tarifi

Dışarıda içtiğiniz içecekleri evde de içmek istiyorsanız çikolatalı frappe nasıl yapılır öğrenin. Nescafe ile hazırlayabileceğiniz çikolatalı frappe tarifi detayları...
Çikolatalı Frappe Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı nescafe

1 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

1 paket (80 gram) bitter çikolata

8-10 adet buz

Üzerine: 1 su bardağı krema

YAPILIŞI

Nescafeyi sıcak suya katıp, karıştırın. Toz şeker ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Ilık sütün içine çikolatayı koyun ve karıştırarak, erimesini sağlayın. Buzları blendere koyun ve üzerine soğuyan çikolatalı karışımı boşaltın. Buzlar kırılıp, karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderden geçirin. Bardaklara paylaştırın ve üzerine çırpılmış krema koyarak, servis yapın.
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