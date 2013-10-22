Çikolatalı Frappe Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı nescafe
1 su bardağı sıcak su
2 çorba kaşığı toz şeker
1 su bardağı ılık süt
1 paket (80 gram) bitter çikolata
8-10 adet buz
Üzerine: 1 su bardağı krema
YAPILIŞI
Nescafeyi sıcak suya katıp, karıştırın. Toz şeker ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Ilık sütün içine çikolatayı koyun ve karıştırarak, erimesini sağlayın. Buzları blendere koyun ve üzerine soğuyan çikolatalı karışımı boşaltın. Buzlar kırılıp, karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderden geçirin. Bardaklara paylaştırın ve üzerine çırpılmış krema koyarak, servis yapın.