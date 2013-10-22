Çikolatalı Frappe Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nescafeyi sıcak suya katıp, karıştırın. Toz şeker ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Ilık sütün içine çikolatayı koyun ve karıştırarak, erimesini sağlayın. Buzları blendere koyun ve üzerine soğuyan çikolatalı karışımı boşaltın. Buzlar kırılıp, karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderden geçirin. Bardaklara paylaştırın ve üzerine çırpılmış krema koyarak, servis yapın.