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Çikolatalı Halka Tatlısı

Çikolatalı Halka Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

3 kahve fincanı un

3 kahve fincanı kakao

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı kabartma tozu



Şerbeti için: 1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su



Sosu için: 100 gram bitter çikolata

1 kahve fincanı süt

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları mikserle 5 dakika çırpın. Elenmiş un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin. 2-3 dakika daha karıştırın. Ortası delik bir kek kalıbını yağlayıp kek malzemesini dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Şerbet için toz şekerle suyu kaynatın. Soğuyunca, fırından aldığınız tatlının üzerine gezdirin. Daha sonra tatlıyı servis tabağına alın. Ayrı bir yerde çikolatayı, sütle birlikte benmari usulü eritin. Tatlının üzerine gezdirip, 4 saat dinlendirin ve servis yapın.
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