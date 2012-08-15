Çikolatalı hurma topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hurma ve elmayı ufak doğrayın. Hurma, elma, rendelenmiş portakal kabuğu, ve kırılmış bisküviyi karıştırın. Tereyağı ve toz şekeri ocağa oturtun. Tereyağı eriyince, kakaoyu ekleyin. Hurmalı karışımı ilave edip, üzerine sütü gezdirin. İyice karıştırıp, ocaktan alın. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Beyaz damla çikolataya bulayıp, servis yapın.