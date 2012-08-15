Çikolatalı hurma topları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram hurma
1 adet yeşil elma
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
10 adet pötibör bisküvi
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı toz şeker
1 paket kakao
1 kahve fincanı süt
2 su bardağı beyaz damla çikolata
YAPILIŞI
Hurma ve elmayı ufak doğrayın. Hurma, elma, rendelenmiş portakal kabuğu, ve kırılmış bisküviyi karıştırın. Tereyağı ve toz şekeri ocağa oturtun. Tereyağı eriyince, kakaoyu ekleyin. Hurmalı karışımı ilave edip, üzerine sütü gezdirin. İyice karıştırıp, ocaktan alın. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Beyaz damla çikolataya bulayıp, servis yapın.