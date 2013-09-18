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Çikolatalı Ilık Parfe Tarifi

Yemeklerden sonra tatlı yemeden duramayanlardan mısınız? Çikolatalı ılık parfe tarifi tam size göre. Yaz aylarında sofranıza yakışacak çikolatalı ılık parfe nasıl yapılır? Cevabı;
Çikolatalı Ilık Parfe Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

1 su bardağı + 3 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı su

4 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

250 gram margarin



Süslemek için:

Ceviz veya fındık


YAPILIŞI

Yumurtaları ve 3 çorba kaşığı toz şekeri, krema kıvamına gelene dek mikserde 10 dakika çırpın. Çikolataları kıyın. 1 bardak toz şekerle karıştırılmış 1 çay bardağı suyu kaynatın. İçine çikolata parçalarını ve margarini yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Hafif ateş üzerinde karıştırarak, 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Bu karışıma yumurtalı şekeri ilave edip hepsini çırpın.
24 cm çapındaki kelepçeli kalıbı yağlı kağıtla kaplayın ve üzerine çikolatalı karışımı boşaltın. Kelepçeli kalıbı, içi sıcak su dolu bir tepsiye yerleştirin. 175 derece fırında 35 dakika pişirin. Sonrasında fırını kapatıp, kapağını aralayın ve 5 dakika fırının içinde bekletin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis tabağına ters çevirip yağlı kağıdı çıkartın. Üzerine dövülmüş ceviz içi veya fındık serpip servis yapın.
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