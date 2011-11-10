Çikolatalı Kayısılı Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirip, toz haline getirin. Margarini eritip, bisküvilere karıştırın. Hazırladığınız karışımı tart kalıbının içine yayıp, bir spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-6 dakika pişirin. Kompostoyu süzün ve kayısı tanelerini tartın üzerine dizin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, krema ile karıştırın. Kayısıların üzerine dökün. Buzdolabında 2 saat bekletip, servis yapın.