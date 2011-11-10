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Çikolatalı Kayısılı Tart

Çikolatalı Kayısılı Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket pötibör bisküvi

100 gram margarin

1 kutu kayısı kompostosu

3 paket bitter çikolata (240 gram)

2 kutu krema

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirip, toz haline getirin. Margarini eritip, bisküvilere karıştırın. Hazırladığınız karışımı tart kalıbının içine yayıp, bir spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-6 dakika pişirin. Kompostoyu süzün ve kayısı tanelerini tartın üzerine dizin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, krema ile karıştırın. Kayısıların üzerine dökün. Buzdolabında 2 saat bekletip, servis yapın.
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