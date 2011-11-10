Çikolatalı Kayısılı Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket pötibör bisküvi
100 gram margarin
1 kutu kayısı kompostosu
3 paket bitter çikolata (240 gram)
2 kutu krema
YAPILIŞI
Bisküvileri robottan geçirip, toz haline getirin. Margarini eritip, bisküvilere karıştırın. Hazırladığınız karışımı tart kalıbının içine yayıp, bir spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-6 dakika pişirin. Kompostoyu süzün ve kayısı tanelerini tartın üzerine dizin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, krema ile karıştırın. Kayısıların üzerine dökün. Buzdolabında 2 saat bekletip, servis yapın.