Çikolatalı Köpük Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Ilınmaya bırakın. Kremayı çok az pudra şekeri ilavesiyle birkaç misli kabarana dek çırpın. Başka bir kapta yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene dek yaklaşık 5-6 dakika çırpın. Ilınmış çikolatayı, kaşık kaşık yumurtalı karışıma ekleyin. Çırpılmış kremayı da ekleyin. Çok hızlı hareketlerle iyice karıştırın. Elde ettiğiniz çikolatalı köpüğü sulanmadan kuplara bölüştürün. 2 saat buzdolabında bekletin. Süslemek için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra çok ince uçlu duyu olan krema torbasına doldurun. Yağlı kağıdın üzerine hasır oluşturacak şekilde çikolatayı sıkın. Donana dek bekletin. Çikolatadan hasırı köpüğün üzerine batırın. İri dövülmüş cevizle servis yapın.