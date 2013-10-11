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Çikolatalı Köpük Tarifi

Köpük dediysek bulaşık köpüğü gibi değil tabi ki... Çikolatalı köpük tarifi size ilginç gelebilir ama içinizi serinletecek bir lezzet. Çikolatalı köpük nasıl yapılır?
Çikolatalı Köpük Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram damla çikolata

1 su bardağı krema

Pudra şekeri l 3 adet yumurta

1/4 su bardağı toz şeker

Süslemek için: 2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

İri dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Ilınmaya bırakın. Kremayı çok az pudra şekeri ilavesiyle birkaç misli kabarana dek çırpın. Başka bir kapta yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene dek yaklaşık 5-6 dakika çırpın. Ilınmış çikolatayı, kaşık kaşık yumurtalı karışıma ekleyin. Çırpılmış kremayı da ekleyin. Çok hızlı hareketlerle iyice karıştırın. Elde ettiğiniz çikolatalı köpüğü sulanmadan kuplara bölüştürün. 2 saat buzdolabında bekletin. Süslemek için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra çok ince uçlu duyu olan krema torbasına doldurun. Yağlı kağıdın üzerine hasır oluşturacak şekilde çikolatayı sıkın. Donana dek bekletin. Çikolatadan hasırı köpüğün üzerine batırın. İri dövülmüş cevizle servis yapın.
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