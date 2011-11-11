Çikolatalı Köpükler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı ve yumurta aklarını ayrı ayrı kaplarda kar haline gelinceye kadar çırpın (krema ve yumurta akı ters çevrildiğinde kaptan dökülmemelidir). Önce kremayı, ardından da yumurta akını çikolataya ekleyip karıştırın ve kuplara paylaştırın. Üzerini damla çikolata ve nane yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.