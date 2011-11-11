Çikolatalı Köpükler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram damla çikolata
100 gram krema
3 adet yumurtanın akı
YAPILIŞI
Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı ve yumurta aklarını ayrı ayrı kaplarda kar haline gelinceye kadar çırpın (krema ve yumurta akı ters çevrildiğinde kaptan dökülmemelidir). Önce kremayı, ardından da yumurta akını çikolataya ekleyip karıştırın ve kuplara paylaştırın. Üzerini damla çikolata ve nane yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tatlının üzerini mevsim meyveleri ve gofretle de süsleyebilirsiniz.