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Çikolatalı Köpükler

Çikolatalı Köpükler
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram damla çikolata

100 gram krema

3 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı ve yumurta aklarını ayrı ayrı kaplarda kar haline gelinceye kadar çırpın (krema ve yumurta akı ters çevrildiğinde kaptan dökülmemelidir). Önce kremayı, ardından da yumurta akını çikolataya ekleyip karıştırın ve kuplara paylaştırın. Üzerini damla çikolata ve nane yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tatlının üzerini mevsim meyveleri ve gofretle de süsleyebilirsiniz.
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