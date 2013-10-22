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Çikolatalı Krem Brüle Tarifi

Taze krema ve yumurta ile hazırlayacağınız Fransa'ya özgü bir tatlı olan çikolatalı krem brüle tarifi... Özellikle bitter çikolata sevenleri mest edecek çikolatalı krem brüle nasıl yapılır?
Çikolatalı Krem Brüle Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı süt

2 kutu (bir kutu=200 ml) krema

1 paket (80 gram) bitter çikolata

5 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için: Toz şeker

YAPILIŞI

Bir tencerede süt ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Tencereyi ocaktan alın ve içine elinizle iri parçalara ayırdığınız çikolatayı katın. Karıştırarak erimesini sağlayın ve ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene kadar karıştırıp, ılınan kremalı karışıma yavaşça katın. Bir taraftan da karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız krem brüleyi 2 kaseye paylaştırın ve sıcak su dolu fırın tepsisine oturtun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirin ve fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra buzdolabına koyup iyice soğuması için en az 2 saat tutun. Dolaptan alıp üzerine bolca toz şeker serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırının ızgarasına koyun.Tozşeker eriyip karamelize olana kadar bekletin. Toz şeker katılaştıktan sonra servis yapın.
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