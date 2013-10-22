Çikolatalı Krem Brüle Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede süt ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Tencereyi ocaktan alın ve içine elinizle iri parçalara ayırdığınız çikolatayı katın. Karıştırarak erimesini sağlayın ve ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene kadar karıştırıp, ılınan kremalı karışıma yavaşça katın. Bir taraftan da karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız krem brüleyi 2 kaseye paylaştırın ve sıcak su dolu fırın tepsisine oturtun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirin ve fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra buzdolabına koyup iyice soğuması için en az 2 saat tutun. Dolaptan alıp üzerine bolca toz şeker serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırının ızgarasına koyun.Tozşeker eriyip karamelize olana kadar bekletin. Toz şeker katılaştıktan sonra servis yapın.