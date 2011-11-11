Çikolatalı Krema

Sofra Tarifi

Bir buçuk litre süt Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 paket rendelenmiş (80 gram) bitter çikolata 10 çay kaşığı pirinç unu 10 çay kaşığı nişasta Süslemek için: Bitter çikolata

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı toz şeker, 1 paket rendelenmiş bitter çikolata, 10 çay kaşığı pirinç unu ve 10 çay kaşığı nişastayı derin bir kapta harmanlayın. Kaynar sütü bu karışıma azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Karışım hafifçe koyulaştığında tencereye aktarın. Tahta kaşıkla karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Bardak, kup veya kaselere pay edin. Soğuduktan sonra bitter çikolata parçalarıyla süsleyerek, soğuk olarak servis yapın.