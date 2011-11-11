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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Krema

Çikolatalı Krema

Çikolatalı Krema
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk litre süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 paket rendelenmiş (80 gram) bitter çikolata

10 çay kaşığı pirinç unu

10 çay kaşığı nişasta

Süslemek için:

Bitter çikolata

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı toz şeker, 1 paket rendelenmiş bitter çikolata, 10 çay kaşığı pirinç unu ve 10 çay kaşığı nişastayı derin bir kapta harmanlayın. Kaynar sütü bu karışıma azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Karışım hafifçe koyulaştığında tencereye aktarın. Tahta kaşıkla karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Bardak, kup veya kaselere pay edin. Soğuduktan sonra bitter çikolata parçalarıyla süsleyerek, soğuk olarak servis yapın.
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