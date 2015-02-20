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Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Pikniğe en çok yakışan şeyin kurabiye olduğunu biliyoruz. Çikolatalı kurabiye tarifi piknik sepetinizde bulunması gereken bir atıştırmalıktır. Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.
Çikolatalı Kurabiye Tarifi
  • 14 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı damla çikolata

2 su bardağından 1 parmak eksik un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

2/3 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya, 1 adet yumurta

Yarım su bardağı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Öncelikle derin bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta tereyağı, toz şeker ve vanilyayı krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtayı ilave edip, çırpmaya devam edin. Yavaşça unlu karışıma ekleyip iyice yoğurun. Çikolata ve fındığı katıp şöyle bir karıştırdıktan sonra hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.Avucunuzun içinde yuvarlayıp, elinizle hafifçe bastırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

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