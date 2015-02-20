Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Öncelikle derin bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta tereyağı, toz şeker ve vanilyayı krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtayı ilave edip, çırpmaya devam edin. Yavaşça unlu karışıma ekleyip iyice yoğurun. Çikolata ve fındığı katıp şöyle bir karıştırdıktan sonra hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.Avucunuzun içinde yuvarlayıp, elinizle hafifçe bastırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.