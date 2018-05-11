Çikolatalı Lazanya Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatalı lazanyanın tabanı için bisküviyi eritilmiş tereyağı ile birlikte robottan geçirin. 20x20 cm ebadındaki kare bir kaba karışımı elinizle bastırarak yayın. Krema için krem peyniri pudra şekeri ile birlikte mikserle çırpın. Süzme yoğurt ve vanilya ilave edip karıştırın. Bu karışımın yarısını bisküvilerin üzerine yayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Çikolatalı krema için pudingi süt ile birlikte tencereye alın ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Çikolata ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Tatlıyı buzdolabından çıkarın ve üzerine hazırladığınız pudingli karışımı yayın. En üste de kalan krem peynirli karışımı yayıp damla çikolata ve nane ile süsleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.