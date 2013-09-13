Çikolatalı Likörlü Toplar Tarifi

Margarini eritip ılınması için bir kenara alın. Bisküvileri robottan geçirip toz haline getirin. Bisküvilerin üzerine toz şeker, erimiş margarin ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Son olarak rendelenmiş portakal kabuğunu veportakal likörünü ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hindistan cevizine bulayıp servis yapın.