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Çikolatalı Likörlü Toplar Tarifi

Çikolatalı likörlü toplar tarifi ile leziz bir tatlı elde edebilirsiniz. Çikolatalı likörlü toplar nasıl yapılır?
Çikolatalı Likörlü Toplar Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket pötibör bisküvi

125 gram margarin

4 çorba kaşığı kakao

8 çorba kaşığı toz şeker

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı portakal likörü

1 su bardağı hindistan cevizi

YAPILIŞI

Margarini eritip ılınması için bir kenara alın. Bisküvileri robottan geçirip toz haline getirin. Bisküvilerin üzerine toz şeker, erimiş margarin ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Son olarak rendelenmiş portakal kabuğunu veportakal likörünü ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hindistan cevizine bulayıp servis yapın.
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