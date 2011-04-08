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Çikolatalı Meyveli Krepler

Çikolatalı Meyveli Krepler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krepler için:

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çay bardağı un

2 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı damla çikolata

2 tutam tuz

Tavayı yağlamak için:

Yarım çorba kaşığı tereyağı

İçi için: 2 adet çikolatalı gofret

4-5 adet kuru kayısı

1 adet muz

Süslemek için: 5-6 adet çilek

YAPILIŞI

KREPLERİ hazırlamak için yumurtaları toz şekerle çırpın. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp tereyağı sürün. Hazırladığınız karışımdan yarım çorba kepçesi kadar alıp tavaya dökün. Tavayı sallayarak krebi tek taraflı olarak pişirin. (İki tarafını da pişirmeye kalkarsanız damla çikolatalar iyice erir). Bu şekilde tüm harç bitene kadar krepleri pişirip kenara alın. İçini hazırlamak için, gofretleri ve kayısıları robotta çekin. Üzerine muzu ekleyin. Bu harcı kreplerin içine koyarak sarın. Çilekle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Krep harcını hazırlarken çikolatalı gofret yerine 1-2 dilim kakaolu kek de kullanabilirsiniz ve iç harcına dondurma da ilave edebilirsiniz.
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