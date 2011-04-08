Çikolatalı Meyveli Krepler

KREPLERİ hazırlamak için yumurtaları toz şekerle çırpın. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp tereyağı sürün. Hazırladığınız karışımdan yarım çorba kepçesi kadar alıp tavaya dökün. Tavayı sallayarak krebi tek taraflı olarak pişirin. (İki tarafını da pişirmeye kalkarsanız damla çikolatalar iyice erir). Bu şekilde tüm harç bitene kadar krepleri pişirip kenara alın. İçini hazırlamak için, gofretleri ve kayısıları robotta çekin. Üzerine muzu ekleyin. Bu harcı kreplerin içine koyarak sarın. Çilekle süsleyerek servis yapın.