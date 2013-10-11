Çikolatalı Milföy Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri hafifçe kızarana dek pişirin. Bu arada kremasını hazırlayın. Bunun için, damla çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. 1 çorba kaşığı toz şekeri de ekleyip, karıştırın. Kremayı buzdolabında soğutun. Buzdolabından alınca 1 paket vanilyayı ekleyin. Fırından aldığınız milföyleri enlemesine ikiye kesin. Bir katının üzerine kremayı yayın. Üzerine kakaoyu eleyin. İkinci milföyü kapatın. En üste de bolca kakao eleyin. Diğer milföyleri de bu şekilde hazırlayın. Çileklerle süsleyip, servis yapın.