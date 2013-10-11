Çikolatalı Milföy Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet milföy hamuru
90 gram damla çikolata
1 su bardağı krema
1 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
Yarım su bardağı kakao
YAPILIŞI
Milföy hamurlarını önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri hafifçe kızarana dek pişirin. Bu arada kremasını hazırlayın. Bunun için, damla çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. 1 çorba kaşığı toz şekeri de ekleyip, karıştırın. Kremayı buzdolabında soğutun. Buzdolabından alınca 1 paket vanilyayı ekleyin. Fırından aldığınız milföyleri enlemesine ikiye kesin. Bir katının üzerine kremayı yayın. Üzerine kakaoyu eleyin. İkinci milföyü kapatın. En üste de bolca kakao eleyin. Diğer milföyleri de bu şekilde hazırlayın. Çileklerle süsleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Benmari usulü eritme...
İçine eritilecek malzemelerin konduğu kabın, kaynar su dolu
daha büyük bir kap içine koyularak ateşe oturtulması ve
suyun sıcaklığı ile istenilen işlemin gerçekleştirilmesidir.