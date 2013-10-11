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Çikolatalı Milföy Tarifi

Pazar kahvaltınızı kolay bir tatlı ile taçlandırmak istiyorsanız, önerimiz:Çikolatalı milföy tarifi. Üstünü meyveler ile süsleyebileceğiniz çikolatalı milföy nasıl yapılır?
Çikolatalı Milföy Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

90 gram damla çikolata

1 su bardağı krema

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım su bardağı kakao

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri hafifçe kızarana dek pişirin. Bu arada kremasını hazırlayın. Bunun için, damla çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. 1 çorba kaşığı toz şekeri de ekleyip, karıştırın. Kremayı buzdolabında soğutun. Buzdolabından alınca 1 paket vanilyayı ekleyin. Fırından aldığınız milföyleri enlemesine ikiye kesin. Bir katının üzerine kremayı yayın. Üzerine kakaoyu eleyin. İkinci milföyü kapatın. En üste de bolca kakao eleyin. Diğer milföyleri de bu şekilde hazırlayın. Çileklerle süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Benmari usulü eritme... İçine eritilecek malzemelerin konduğu kabın, kaynar su dolu daha büyük bir kap içine koyularak ateşe oturtulması ve suyun sıcaklığı ile istenilen işlemin gerçekleştirilmesidir.
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