Çikolatalı Muhallebi

Üzeri için, kremayı kaynatmadan ısıtın. İçine, küçük parçalara ayrılmış bitter çikolata ve portakal aromasını

ekleyip, çikolata eriyene dek karıştırın. Ocaktan alıp, soğuyan muhallebinin üzerine gezdirin ve soğumaya bırakın. Çilekle süsleyip servis yapın.

Süt ve toz şekeri tencereye alın. Kaynamaya yakın vanilya ve dövülmüş damla sakızı ilave edin. Ayrı bir yerde margarini eritin. Un ilave edip karıştırın. Sütlü karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak una ekleyin. Koyulaşana dek 5-10 dakika mikser yardımıyla çırpıp ocaktan alın. Servis kasesine boşaltıp soğumaya bırakın.