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Çikolatalı Muhallebi

Çikolatalı Muhallebi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yedi buçuk su bardağı süt

15 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 parça damla sakızı

150 gram margarin

3 çay bardağı un

Üzeri için:

250 ml krema

380 gram bitter çikolata

2 damla portakal aroması

Servis için:

Çilek

YAPILIŞI

Süt ve toz şekeri tencereye alın. Kaynamaya yakın vanilya ve dövülmüş damla sakızı ilave edin. Ayrı bir yerde margarini eritin. Un ilave edip karıştırın. Sütlü karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak una ekleyin. Koyulaşana dek 5-10 dakika mikser yardımıyla çırpıp ocaktan alın. Servis kasesine boşaltıp soğumaya bırakın.
Üzeri için, kremayı kaynatmadan ısıtın. İçine, küçük parçalara ayrılmış bitter çikolata ve portakal aromasını
ekleyip, çikolata eriyene dek karıştırın. Ocaktan alıp, soğuyan muhallebinin üzerine gezdirin ve soğumaya bırakın. Çilekle süsleyip servis yapın.
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