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Çikolatalı Mus Tarifi

Çİkolatalı mus nasıl yapılır? Vereceğiniz davetlerde,partilerde misafirleri etkilemek için çikolatalı mus tarifi ideal bir seçimdir.
Çikolatalı Mus Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Mus için:



8 adet yumurta



300 gram bitter çikolata



1 çorba kaşığı tereyağı



Krokan için:



50 gram dolmalık fıstık



Yarım su bardağı tozşeker



2 çorba kaşığı su



Bir tutam tuz


YAPILIŞI

Mus için yumurtaların akını ve sarını ayırın. Çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Altı yumurta sarısını çikolataya ekleyip, karıştırarak pişirin. Kalan iki yumurta sarısını daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Yumurta aklarını kar haline gelene dek mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra metal bir kaşık yardımıyla köpüğünü söndürmeden yavaş yavaş çikolataya ilave edin ve karıştırın. Servis bardaklarına pay edip, üzerlerini streç filmle kaplayın ve 5-6 saat buzdolabında dinlendirin. Krokan için dolmalık fıstığı tavaya alıp renk alana dek karıştırarak kavurun ve ocaktan alın. Tozşekeri geniş bir tavaya alıp, su ilave edin ve orta ateşte şekerin erimesini bekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp, tavayı hafif sallayarak karamelleşmesine yardımcı olun. Dolmalık fıstık ekleyip, sallayarak karıştırın. Daha sonra pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine döküp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra krokanları kırıp, musların üzerlerini süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.

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