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Çikolatalı Muzlu Krep

Çikolatalı Muzlu Krep
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yumurta

1 kg süt

Bir buçuk su bardağı sıv ıyağ

Bir tutam tuz

1 çorba kaşığı toz şeker

4 adet muz

Çikolata sos:

2 paket 80'er gram bitter çikolata

Yarım çay bardağı süt

2 çorba kaşığı su

1 çay bardağı pudra şekeri

Üzerine:

Damla çikolata

YAPILIŞI

Krep için yumurtaları bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ, tuz ve toz şekeri ekleyip, çırpma teliyle çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavaya çok az yağ sürün. Krep karışımından birer kepçe tavaya dökün. Her iki tarafını sarı renk alana kadar kızartın. Çikolata sos için tüm malzemeyi benmari usulü eritin. Ardından çikolata sosu kreplerin içine düzgünce sürün. Muzları iki parçaya bölüp kreplerin içine yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Çikolata sosu kreplerin üzerine gezdirin. Damla çikolata serpiştirip servis yapın.
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