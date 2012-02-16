Çikolatalı Muzlu Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin. 2 paket krem şantiyi geniş bir kaba alıp 2 su bardağı sütle çırpın. Üzerine bisküvi, ince kıyılmış susamlı krokan, çikolata, muz ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip iyice karıştırın. Arzunuza göre bir kalıbı streç filmle kaplayın. Üzerine harcı boşaltıp buzluğa koyun. İyice donana kadar bekletin. Diğer taraftan sosu hazırlamak için, yumurta sarısını iyice çırpın. Toz şeker, kakao ve margarini ilave edip karıştırın. Akışkan bir kıvam alana kadar süt ilave edin. Buzdolabında beklemeye alın. Parfeyi servis yapmadan 5 dakika önce buzdolabından çıkarın. Servis tabağına aktarın. Üzerine çikolata sos gezdirerek ikram edin.