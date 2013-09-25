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Çikolatalı Parfe Tarifi

Yemeklerden sonra tatlı yemeden duramayanlardan mısınız? Çikolatalı parfe tarifi tam size göre. Yaz aylarında sofranıza yakışacak çikolatalı parfe nasıl yapılır? Cevabı;
Çikolatalı Parfe Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket (300 gram) krem şanti

Süslemek için:

Çilek dilimleri

YAPILIŞI

Tencereye yumurtaları ve toz şekeri aktarıp, yumurtalar iyice kabarana kadar çırpın. İçine kakaoyu, pudra şekerini ve iyice çırpılmış krem şantiyi ilave edip karıştırın. Malzemeyi birbirine iyice yedirdikten sonra karışımı, arzu ettiğiniz pasta kalıbına dökün. Buzdolabının buzluk kısmında ya da dondurucuda 2-3 saat bekletin. İyice katılaşınca dolaptan çıkarın. Bıçak yardımıyla parfenin kenarlarını kalıptan ayırın. Kalıbın altına sıcak suya batırılmış bez gezdirip, parfenin kalıptan ayrılmasını sağlayın. Soğutulmuş servis tabağına
aktarıp, çilek dilimleriyle süsleyin.
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