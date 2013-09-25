Çikolatalı Parfe Tarifi

aktarıp, çilek dilimleriyle süsleyin.

Tencereye yumurtaları ve toz şekeri aktarıp, yumurtalar iyice kabarana kadar çırpın. İçine kakaoyu, pudra şekerini ve iyice çırpılmış krem şantiyi ilave edip karıştırın. Malzemeyi birbirine iyice yedirdikten sonra karışımı, arzu ettiğiniz pasta kalıbına dökün. Buzdolabının buzluk kısmında ya da dondurucuda 2-3 saat bekletin. İyice katılaşınca dolaptan çıkarın. Bıçak yardımıyla parfenin kenarlarını kalıptan ayırın. Kalıbın altına sıcak suya batırılmış bez gezdirip, parfenin kalıptan ayrılmasını sağlayın. Soğutulmuş servis tabağına