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Çikolatalı Parfe Tarifi

Yemeklerden sonra tatlı yemeden duramayanlardan mısınız? Çikolatalı parfe tarifi tam size göre. Yaz aylarında sofranıza yakışacak çikolatalı parfe nasıl yapılır? Cevabı;
Çikolatalı Parfe Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay fincanı toz şeker

1 çay fincanı su

3 çorba kaşığı kakao

100 gram bitter

3 adet yumurta

200 gram çırpılmış krem şanti

100 gram badem krokan

YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu 10 dakika kaynatın. Kakao ve parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını mikser yardımıyla çırpıp, toz şekerli karışıma ekleyin ve soğumaya bırakın. Soğuyunca, mikserle çırpılıp kar haline getirilmiş yumurta aklarını ilave edin. Krem şanti ekleyin. Badem krokanları havanda dövüp, ilave edin. Karışımı kalıplara pay edip, derin dondurucuda, donana dek dinlendirin. Parfelerin kalıptan kolay çıkması için, kalıpları ılık su dolu bir kaba oturtun. Servis tabağına çıkartıp, dilediğiniz şekilde süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun ..

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