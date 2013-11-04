Çikolatalı Parfe Tarifi

Toz şeker ve suyu 10 dakika kaynatın. Kakao ve parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını mikser yardımıyla çırpıp, toz şekerli karışıma ekleyin ve soğumaya bırakın. Soğuyunca, mikserle çırpılıp kar haline getirilmiş yumurta aklarını ilave edin. Krem şanti ekleyin. Badem krokanları havanda dövüp, ilave edin. Karışımı kalıplara pay edip, derin dondurucuda, donana dek dinlendirin. Parfelerin kalıptan kolay çıkması için, kalıpları ılık su dolu bir kaba oturtun. Servis tabağına çıkartıp, dilediğiniz şekilde süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun ..