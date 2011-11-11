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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Pay

Çikolatalı Pay

Çikolatalı Pay
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 3 çorba kaşığı margarin

İki buçuk su bardağı un

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı süt



İçi için: 250 gram damla çikolata

Yarım su bardağı su

2 çorba kaşığı margarin

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 su bardağı un

1 su bardağı kıyılmış ceviz içi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, eritilmiş margarini unla beraber yoğurun. İçine yumurta sarısı, kabartma tozu, süt ve tuz katarak kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Hamuru ikiye ayırın. Bir parçasını tart kalıbının kenarlarını da örtecek büyüklükte açıp kalıba yerleştirin. İkinci hamur parçasını kalıbın büyüklüğü kadar açıp bir kenara alın. İç malzemesi için, suyu bir kapta kaynatıp çikolatayı içine atın ve eritin. Margarini de üzerine ekleyip çikolatalı sosu hazırlayın. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. İçine çikolatalı sosu katın. Rendelenmiş portakal kabuğu, un ve ceviz içini ilave ederek bütün malzemeyi karıştırın. Çikolatalı malzemeyi tart kalıbının içine yayın. Kenarda bekleyen hamur parçasını da sosun üzerine yayıp kenarlarını hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Piştikten sonra payın üzerine arzuya göre çikolata eritip gezdirilebilirsiniz.
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