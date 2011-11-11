Çikolatalı Pay

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, eritilmiş margarini unla beraber yoğurun. İçine yumurta sarısı, kabartma tozu, süt ve tuz katarak kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Hamuru ikiye ayırın. Bir parçasını tart kalıbının kenarlarını da örtecek büyüklükte açıp kalıba yerleştirin. İkinci hamur parçasını kalıbın büyüklüğü kadar açıp bir kenara alın. İç malzemesi için, suyu bir kapta kaynatıp çikolatayı içine atın ve eritin. Margarini de üzerine ekleyip çikolatalı sosu hazırlayın. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. İçine çikolatalı sosu katın. Rendelenmiş portakal kabuğu, un ve ceviz içini ilave ederek bütün malzemeyi karıştırın. Çikolatalı malzemeyi tart kalıbının içine yayın. Kenarda bekleyen hamur parçasını da sosun üzerine yayıp kenarlarını hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.