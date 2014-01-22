Çikolatalı Revani

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle revaninin şerbeti için su, toz şeker ve limonu bir tencereye alıp iyice kaynatın. Soğuması için kenara alın. Revani için yumurtaları çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Un, irmik, su, vanilya ve 2 çorba kaşığı kakaoyu ekleyip çırpma teliyle tüm malzemeyi iyice çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Revaniyi fırından çıkartıp soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Revaninin şerbeti çekmesi için yarım saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.