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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Revani

Çikolatalı Revani

Çikolatalı Revani
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

3/4 su bardağı irmik

1 kg toz şeker

5 su bardağı su

1 çay kaşığı vanilya

2 çorba kaşığı kakao

şerbet için:

5 su bardağı su

1 kg toz şeker

yarım limon

YAPILIŞI

Öncelikle revaninin şerbeti için su, toz şeker ve limonu bir tencereye alıp iyice kaynatın. Soğuması için kenara alın. Revani için yumurtaları çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Un, irmik, su, vanilya ve 2 çorba kaşığı kakaoyu ekleyip çırpma teliyle tüm malzemeyi iyice çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Revaniyi fırından çıkartıp soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Revaninin şerbeti çekmesi için yarım saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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