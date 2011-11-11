Çikolatalı Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çukur bir kap içine yumurtaları kırıp, şekeri ilave edin. Çırpma teli veya mikserle iyice karıştırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ilave ederek, karıştırın. Kare şeklindeki fırın tepsisine yağlı kağıt yayıp, bu karışımı üzerine dökün. Üzerini spatula ile düzeltip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin. Pandispanya soğuduktan sonra üzerine pasta kremasını, krem şantiyi ve eritilmiş çikolatayı yayın. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kakao serpin. Servis yapın.