Çikolatalı Rulo

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet yumurta
1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
300 gram pasta kreması
150 gram çırpılmış krem şanti
50 gram çikolata, kakao
YAPILIŞI
Çukur bir kap içine yumurtaları kırıp, şekeri ilave edin. Çırpma teli veya mikserle iyice karıştırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ilave ederek, karıştırın. Kare şeklindeki fırın tepsisine yağlı kağıt yayıp, bu karışımı üzerine dökün. Üzerini spatula ile düzeltip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin. Pandispanya soğuduktan sonra üzerine pasta kremasını, krem şantiyi ve eritilmiş çikolatayı yayın. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kakao serpin. Servis yapın.