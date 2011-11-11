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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Rulo

Çikolatalı Rulo

Çikolatalı Rulo
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

300 gram pasta kreması

150 gram çırpılmış krem şanti

50 gram çikolata, kakao

YAPILIŞI

Çukur bir kap içine yumurtaları kırıp, şekeri ilave edin. Çırpma teli veya mikserle iyice karıştırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ilave ederek, karıştırın. Kare şeklindeki fırın tepsisine yağlı kağıt yayıp, bu karışımı üzerine dökün. Üzerini spatula ile düzeltip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin. Pandispanya soğuduktan sonra üzerine pasta kremasını, krem şantiyi ve eritilmiş çikolatayı yayın. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kakao serpin. Servis yapın.
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