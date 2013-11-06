DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Rüzgar Gülü Tarifi

Çikolatalı Rüzgar Gülü Tarifi

Milföy hamurunu şekillendirip içine meyve koyabilirsiniz desek... Çikolatalı rüzgar gülü tarifi ile bu mümkün. Hazırlayacağınız bu şekiller iştahınızı daha da açacaktır. Çikolatalı rüzgar gülü nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
Çikolatalı Rüzgar Gülü Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gram) bitter çikolata

8 adet milföy hamuru

24 adet dondurulmuş vişne



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalara ayırın. Milföy hamurlarını 5 dakika oda sıcaklığında bekletip, yumuşamalarını sağlayın. Bir adet milföy hamurunun, dört köşesinden orta noktasına doğru 3 cm kesin. Her bir kesiğin üzerine çikolata parçası koyup, sol ucunu ortaya doğru katlayın ve rüzgar gülü şekli verin. Diğer milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Orta kısımlara rendelenmiş çikolata koyun ve üzerine vişne yerleştirin. Rüzgar gülü şekli verdiğiniz milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürün ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz servis yaparken üzerine pudraşekeri serpebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN