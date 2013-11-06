Çikolatalı Rüzgar Gülü Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalara ayırın. Milföy hamurlarını 5 dakika oda sıcaklığında bekletip, yumuşamalarını sağlayın. Bir adet milföy hamurunun, dört köşesinden orta noktasına doğru 3 cm kesin. Her bir kesiğin üzerine çikolata parçası koyup, sol ucunu ortaya doğru katlayın ve rüzgar gülü şekli verin. Diğer milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Orta kısımlara rendelenmiş çikolata koyun ve üzerine vişne yerleştirin. Rüzgar gülü şekli verdiğiniz milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürün ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.