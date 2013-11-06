Çikolatalı Soğuk Tatlı

Labne peyniri, toz şeker ve vanilyayı pürüzsüz bir hale gelene kadar robottan geçirin. Kremayı derin bir kaba alıp, yoğunlaşıp kabarana dek çırpıcı ile çırpın. Robottaki karışımı kremanın içine katın ve iyice karıştırın. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp, kremalı karışıma katın.Baton kek kalıbını streç filmle kaplayın ve hazırladığınız karışımı içine boşaltın.Üzerini spatula ile düzelttikten sonra derin dondurucuda bir gece bekletin. Servis yapacağınız zaman ters çevirip kalıptan çıkarın. Üzerini rendelenmiş çikolata,frenk üzümü ve frambuazla süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.