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Çikolatalı Soğuk Tatlı

Dondurma niyetine yiyebileceğiniz çikolatalı soğuk tatlı nasıl yapılır? Üzerine istediğiniz meyveyi rendeleyebileceğiniz çikolatalı soğuk tatlı tarifi.
Çikolatalı Soğuk Tatlı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk paket (300 gram) labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 kutu krema (1 kutu 200 ml)

Bir buçuk paket bitter çikolata (1 paket 80 gram)



Üzerine:

Rendelenmiş çikolata

Frenk üzümü

Frambuaz

YAPILIŞI

Labne peyniri, toz şeker ve vanilyayı pürüzsüz bir hale gelene kadar robottan geçirin. Kremayı derin bir kaba alıp, yoğunlaşıp kabarana dek çırpıcı ile çırpın. Robottaki karışımı kremanın içine katın ve iyice karıştırın. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp, kremalı karışıma katın.Baton kek kalıbını streç filmle kaplayın ve hazırladığınız karışımı içine boşaltın.Üzerini spatula ile düzelttikten sonra derin dondurucuda bir gece bekletin. Servis yapacağınız zaman ters çevirip kalıptan çıkarın. Üzerini rendelenmiş çikolata,frenk üzümü ve frambuazla süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

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