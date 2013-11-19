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Çikolatalı Suffle Tarifi

Çikolatalı sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Çikolatalı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Çikolatalı Suffle Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram rendelenmiş

(1 paket 80 gram) bitter çikolata

2 adet yumurta

1 su bardağından

1 parmak eksik toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı krema

● 2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

2 çorba kaşığı tereyağı



Üzerine:

Krema,

pudraşekeri

çilek


YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı ile iyice çırpın. Sıvı yağ, krema, çikolata ve kakaoyu ilave edip, çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 1 çorba kaşığı tereyağı ile düdüklü tencerenin içini yağlayın ve hazırladığınız karışımı içine boşaltın.

Tencere'nin kapağını kapatın ve kısık ateşte düdüklü tencerenin birinci kademe ayarında, 13 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın ve 15 dakika sonra tencerenin kapağını açın. Servis tabağına çıkarın ve üzerine krema gezdirip, pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.

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