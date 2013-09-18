Çikolatalı Sufle Tarifi

Çikolata ve tereyağını kısık ateşte eritin. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını 2 çorba kaşığı toz şekerle birlikte çırpın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar gibi olana dek çırpın. İyice işlemini bırakın. Yumurta sarılarını, ocaktan aldığımız eritilmiş çikolatalı karışıma ekleyin.

İyice karıştırın. Yumurta aklarını da yavaş yavaş ve tahta kaşıkla 8 hareketi yaparak ekledikten sonra karışımı hafifçe yağlanmış sufle kaplarına yarı yarıya doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz yanında krema ve pudra şekeriyle servis yapın.