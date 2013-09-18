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Çikolatalı Sufle Tarifi

Akışkan kıvamıyla çikolatalı sufle nasıl yapılır? Leziz tadıyla çikolatalı sufle tarifi...
Çikolatalı Sufle Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram rendelenmiş çikolata

150 gram tereyağı

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

1/3 su bardağı toz şeker

Servis için:

Krema, pudr aşekeri

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını kısık ateşte eritin. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını 2 çorba kaşığı toz şekerle birlikte çırpın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar gibi olana dek çırpın. İyice işlemini bırakın. Yumurta sarılarını, ocaktan aldığımız eritilmiş çikolatalı karışıma ekleyin.
İyice karıştırın. Yumurta aklarını da yavaş yavaş ve tahta kaşıkla 8 hareketi yaparak ekledikten sonra karışımı hafifçe yağlanmış sufle kaplarına yarı yarıya doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz yanında krema ve pudra şekeriyle servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sufle karışımını hemen kullanmayacaksanız aklarını karıştırmadan buzdolabında 8 saat bekletebilirsiniz. Buzdolabından çıkardıktan sonra yarım saat oda sıcaklığında bekletip, pişirebilirsiniz.
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