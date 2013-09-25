Çikolatalı Sufle Tarifi

Çikolatalı sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Çikolatalı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti