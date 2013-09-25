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Çikolatalı Sufle Tarifi

Çikolatalı sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Çikolatalı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Çikolatalı Sufle Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk çorba kaşığı margarin

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Bir tutam vanilya

Yarım su bardağı kakao

1 paket bitter çikolata

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Pudra şekeri, krema

YAPILIŞI

Margarini eritip, unu ilave edin. Pembeleşene dek kavurun. Sütü azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Toz şeker, vanilya, kakao, tuz ve rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Karışım kaynamaya başlayınca, ayrı
bir kapta çırptığınız yumurta sarılarını ekleyip, 2 dakika pişirin. Başka bir yerde yumurta aklarını kar gibi olana dek çırpın. Önceden hazırladığınız karışıma, karıştırarak ekleyin. Sufle kaplarının içini yağlayıp, toz şeker serpin. Karışımı kaplara pay edip, önceden ısıtılmış 240 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Dilerseniz pudra şekeri serpip, krema ile birlikte servis yapın.
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