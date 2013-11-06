Çikolatalı Sufle Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını kısık ateşte eritin. Kuvertür bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve ocaktan aldığınız tereyağının içine katıp, karıştırarak erimesini sağlayın. 2 adet yumurta ve 4 adet yumurta sarısını tozşekerle çırpın. İçine elenmiş un ve vanilya katıp, karıştırın. Bir tutam tuz ve çikolatalı tereyağını ekleyip, bir yandan da karıştırmaya devam edin. Suflenin kolay çıkması için sufle kaplarını yağlayıp, unlayın. Kapların üst kısımlarında 1'er parmak boşluk kalacak biçimde karışımdan koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve hafif ılındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın. Çilekle süsleyip, servis yapın.