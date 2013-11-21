Çikolatalı Sufle Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir kaba alıp, eritin ve ocaktan alın. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle kabarana kadar çırpın. Bu karışımı çikolatalı harcın içine ekleyin ve şöyle bir karıştırın. Unu da katıp, 1-2 kez karıştırdıktan sonra küçük güveç kaplarına paylaştırın.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.