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Çikolatalı Sufle Tarifi

Çikolatalı sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Çikolatalı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Çikolatalı Sufle Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 paket (80'er gramlık)

bitter çikolata

125 gram margarin

6 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

YAPILIŞI

Margarini bir kaba alıp, eritin ve ocaktan alın. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle kabarana kadar çırpın. Bu karışımı çikolatalı harcın içine ekleyin ve şöyle bir karıştırın. Unu da katıp, 1-2 kez karıştırdıktan sonra küçük güveç kaplarına paylaştırın.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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