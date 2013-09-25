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Çikolatalı Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Çikolatalı tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Çikolatalı tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Çikolatalı Tart Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tepeleme un

2 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

2 çorba kaşığı tepeleme pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

Sos için:

1 paket toz çikolatalı sos

4 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzerine:

Kakao

YAPILIŞI

Un ve yağı, el sürmeden (el sürülürse yağ erir ve hamur yapış yapış olur) bıçakla veya mikserle, ufalanmış bisküvi görüntüsü alana dek karıştırın. Pudra şekerini ilave edip, biraz daha karıştırın. Üzerine yumurta sarısını ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında olana kadar hamuru toparlayın. Yağlanmış tart kalıbına, ince bir tabaka halinde yayın (yarım parmak kalınlığında olmasına dikkat edin, kalın olursa hamur pişmez). Ortasına çatalla birkaç delik açın. Önceden Isıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye dek
pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu arada sosu için, çikolatalı sos ile sütü bir tencereye aktarıp,
karıştırarak kaynatın. Kaynama noktasına geldiğinde tereyağını ilave edip 1-2 taşım daha kaynatın. Sosu ocaktan indirip soğumaya bırakın. Daha sonra pişen tartın ortasına soğuk sosu yayarak dökün. Üzerine kakao serpip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çikolatalı sosu şöyle de yapabilirsiniz: 2 paket bitter çikolata (160 gram) ve 1 paket çiğ kremayı benmari usulü eritip soğutun.
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