Çikolatalı Tart Tarifi

Un ve yağı, el sürmeden (el sürülürse yağ erir ve hamur yapış yapış olur) bıçakla veya mikserle, ufalanmış bisküvi görüntüsü alana dek karıştırın. Pudra şekerini ilave edip, biraz daha karıştırın. Üzerine yumurta sarısını ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında olana kadar hamuru toparlayın. Yağlanmış tart kalıbına, ince bir tabaka halinde yayın (yarım parmak kalınlığında olmasına dikkat edin, kalın olursa hamur pişmez). Ortasına çatalla birkaç delik açın. Önceden Isıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye dek

pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu arada sosu için, çikolatalı sos ile sütü bir tencereye aktarıp,

karıştırarak kaynatın. Kaynama noktasına geldiğinde tereyağını ilave edip 1-2 taşım daha kaynatın. Sosu ocaktan indirip soğumaya bırakın. Daha sonra pişen tartın ortasına soğuk sosu yayarak dökün. Üzerine kakao serpip, servis yapın.