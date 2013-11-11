Çikolatalı Tart Tarifi

Un, margarin, yumurta, pudra şekeri ve vanilyayı derin bir kaba alıp, yoğurun. Üzerini nemli birbezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Orta boy bir tart kalıbını yağlayın ve hamuru tezgahta merdane yardımıyla açın. Kalıbın içine kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Sütlü ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin.İçine çırpılmış kremayı katıp, karıştırın.

Soğuyan tart hamurunu servis tabağına çıkarın ve içine çikolatalı karışımı boşaltın. Kuvertür çikolatadan yaptığınız şekillerle süsleyerek, servis yapın.