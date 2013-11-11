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Çikolatalı Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Çikolatalı tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Çikolatalı tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Çikolatalı Tart Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram un

300 gram oda sıcaklığında

margarin

2 adet yumurta

1 su bardağı+1 çorba kaşığı

pudra şekeri

1 paket vanilya



İçi malzeme için:

1 paket (80 gram) sütlü çikolata

3 paket (80'er gramlık)

bitter çikolata

150 ml krema (1 kutu 200 ml)

Süslemek için:

Kuvertür çikolata


YAPILIŞI

Un, margarin, yumurta, pudra şekeri ve vanilyayı derin bir kaba alıp, yoğurun. Üzerini nemli birbezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Orta boy bir tart kalıbını yağlayın ve hamuru tezgahta merdane yardımıyla açın. Kalıbın içine kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Sütlü ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin.İçine çırpılmış kremayı katıp, karıştırın.

Soğuyan tart hamurunu servis tabağına çıkarın ve içine çikolatalı karışımı boşaltın. Kuvertür çikolatadan yaptığınız şekillerle süsleyerek, servis yapın.

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