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Çikolatalı Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Çikolatalı tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Çikolatalı tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Çikolatalı Tart Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 1 su bardağı +

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta sarısı

İç kreması için: 100 ml krema

(1 kutu 200 ml)

1 paket (80 gram) sütlü çikolata

1 paket (80 gram) bitter çikolata



Süslemek için: Yarım paket (40 gram) beyaz çikolata

YAPILIŞI

1 hamur için un, kakao, pudra şekeri ve tuzu derin bir kapta yoğurun. Tereyağını da ekleyip, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Yumurta sarısını ekleyip, iyice yoğurduktan sonra hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle açıp, küçük tart kalıplarına, kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle yayın. Kabarmaması için üzerlerine alüminyum folyo serin ve nohut koyun.Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. 15 dakikanın sonunda nohut ve alüminyum folyoyu üzerinden alın, 8 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. 2 Kremayı ısıtın ve içine küçük parçalara ayırdığınız çikolataları koyup, eritin. Daha sonra kremayı karıştırarak ılıtın. Ilıyan kremayı soğuyan tart kalıplarının içine paylaştırın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve üzerini rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz bu tartı porsiyonluk olarak değil de bütün olarak da hazırlayabilirsiniz.
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