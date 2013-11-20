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Çikolatalı Terin Tarifi

Yemeklerden sonra yiyeceğiniz çikolatalı terin tarifi ile hazırlayacağınız turtalar günün yorgunluğu üstünüzden alacaktır. Görünüşü de tadı gibi güzel olan çikolatalı terin nasıl yapılır?
Çikolatalı Terin Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

2/3 su bardağı kakao

250 gram (1 paket 80 gram) bitter çikolata

2 su bardağı süt

10 adet küçük boy acıbadem

YAPILIŞI

Yarım su bardağı toz şekeri bir tavaya alın ve yarım su bardağı su ile birlikte karıştırarak suyunu çektirin. Şeker tamamen suyunu çekip, karamelize haline geldiğinde yağlı kağıt üzerine boşaltın. Büyük bir bıçağın sırt tarafıyla yayarak ince bir tabaka haline getirin ve soğumaya bırakın. Yumurta ve yumurta sarılarını kalan yarım su bardağı toz şeker ve kakao ile birlikte derin bir kaba alıp, iyice çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Ilınmış çikolatayı yumurtalı karışıma ekleyip, karıştırarak yedirin.

Sütü küçük bir kapta hafif ısıtın ve ılındıktan sonra elinizle ufaladığınız acıbadem kurabiyesi ile birlikte yumurtalı karışıma ilave edip, karıştırın.Baton kek kalıbının içini yağlı kağıtla kaplayın ve bu karışımı içine boşaltın. Fırın tepsisinin içine su doldurun ve baton kalıbı bu suyun içine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pişme esnasında tepsinin içindeki su biterse, ekleyin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğutun.

Bu şekilde buzdolabında en az 12 saat bekletin. Daha sonra yağlı kağıdın kenarlarından tutup, kalıptan çıkarın. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Soğuyan karameli bıçakla parçalara ayırıp, terinin üzerini süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

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