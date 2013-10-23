Çikolatalı Trüf Tarifi

Sofra Tarifi

300 gram bitter çikolata 1 paket (200 ml) krema Yarım kahve fincanı pudra şekeri 4 adet büyük boy yumurta 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu 100 gram beze Bir tutam tuz Servis için: Hazır çubuk çikolata

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı iyice çırpın. Pudra şekeri ilave edip kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla iyice çırpın. Çikolata ekleyip çırpmaya devam edin. Krema ve rendelenmiş portakal kabuğu ekleyin. Karışımı kuplara pay edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Üzerlerine ufalanmış beze serpiştirin. Hazır çubuk çikolata ile servis yapın.