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Çikolatalı Trüf Tarifi

İçi çikolata dolu trüfleri denediniz mi? Çikolatalı trüf tarifi le denemediyseniz artık zamanı geldi demektir. Çikolatalı trüf nasıl yapılır öğrenmek için okumaya devam edin.
Çikolatalı Trüf Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

1 paket (200 ml) krema

Yarım kahve fincanı pudra şekeri

4 adet büyük boy yumurta

1 adet portakalın rendelenmiş

kabuğu

100 gram beze

Bir tutam tuz

Servis için:

Hazır çubuk çikolata

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı iyice çırpın. Pudra şekeri ilave edip kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla iyice çırpın. Çikolata ekleyip çırpmaya devam edin. Krema ve rendelenmiş portakal kabuğu ekleyin. Karışımı kuplara pay edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Üzerlerine ufalanmış beze serpiştirin. Hazır çubuk çikolata ile servis yapın.
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