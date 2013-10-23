Çikolatalı Trüf Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram bitter çikolata
1 paket (200 ml) krema
Yarım kahve fincanı pudra şekeri
4 adet büyük boy yumurta
1 adet portakalın rendelenmiş
kabuğu
100 gram beze
Bir tutam tuz
Servis için:
Hazır çubuk çikolata
YAPILIŞI
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı iyice çırpın. Pudra şekeri ilave edip kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla iyice çırpın. Çikolata ekleyip çırpmaya devam edin. Krema ve rendelenmiş portakal kabuğu ekleyin. Karışımı kuplara pay edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Üzerlerine ufalanmış beze serpiştirin. Hazır çubuk çikolata ile servis yapın.