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Çikolatalı Turta

Çikolatalı Turta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

2 çorba kaşığı neskafe

Bir buçuk su bardağı un

Yarım su bardağı kakao

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı ayran

1 çorba kaşığı sıvı yağ



İçine: Bir buçuk su bardağı krema

250 gram tuzsuz krem peynir

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya

Üzerine:

100 gram bitter çikolata

2 çay kaşığı kakao

YAPILIŞI

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın. Daha sonra 20 cm çapında yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve yağlı kağıtla kaplayın. Küp doğranmış tereyağını toz şekerle birlikte mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Vanilya ve kahveyi de katıp çırpmaya devam edin. Un, kakao, karbonat, ayran ve sıvı yağı da ekleyip, metal bir kaşıkla bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı kek kalıbına boşaltın ve 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından aldığınız keki, 10 dakika beklettikten sonra ızgara teli üzerine çıkartıp soğumasını bekleyin. Harcı için, krema, krem peynir, pudra şekeri ve vanilyayı bir kasede metal kaşıkla karıştırın. Keki bir bıçakla enlemesine 3'e kesin. İlk parça keki servis tabağına alın. Harcın 1/3'ünü kekin üzerine sürün. İkinci parça keki üzerine kapatın. Kalan harcın yarısını üzerine sürün ve üçüncü kek parçasını kapatın. Artan harç ile üzerini kaplayın. Kenarları için, bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ocaktan alın. 70x75 cm boyutunda kestiğiniz yağlı kağıt üzerine bıçak yardımıyla bitter çikolatayı yayın. Kekin etrafına sarın. Buzdolabında soğutun. Çikolata tamamen donunca, yağlı kağıdı turtadan ayırın. Üzerine küçük bir süzgeçle kakao serpip, servis yapın.
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