Çikolatalı Turta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın. Daha sonra 20 cm çapında yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve yağlı kağıtla kaplayın. Küp doğranmış tereyağını toz şekerle birlikte mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Vanilya ve kahveyi de katıp çırpmaya devam edin. Un, kakao, karbonat, ayran ve sıvı yağı da ekleyip, metal bir kaşıkla bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı kek kalıbına boşaltın ve 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından aldığınız keki, 10 dakika beklettikten sonra ızgara teli üzerine çıkartıp soğumasını bekleyin. Harcı için, krema, krem peynir, pudra şekeri ve vanilyayı bir kasede metal kaşıkla karıştırın. Keki bir bıçakla enlemesine 3'e kesin. İlk parça keki servis tabağına alın. Harcın 1/3'ünü kekin üzerine sürün. İkinci parça keki üzerine kapatın. Kalan harcın yarısını üzerine sürün ve üçüncü kek parçasını kapatın. Artan harç ile üzerini kaplayın. Kenarları için, bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ocaktan alın. 70x75 cm boyutunda kestiğiniz yağlı kağıt üzerine bıçak yardımıyla bitter çikolatayı yayın. Kekin etrafına sarın. Buzdolabında soğutun. Çikolata tamamen donunca, yağlı kağıdı turtadan ayırın. Üzerine küçük bir süzgeçle kakao serpip, servis yapın.