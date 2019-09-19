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Çikolatalı un helvası topları tarifi

Sıcak sıcak kavrulmuş un helvası vazgeçilmez lezzet tariflerimizden olsa gerek. Klasik tarifi ile yemelere doymadığımız un helvasını bir de böyle deneyin. Çikolatalı un helvası topları tarifi...
Çikolatalı un helvası topları tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı



1 su bardağı un



1 su bardağı süt



1 paket vanilya



1 su bardağı tozşeker



200 gram bitter çikolata



Süsleme için:



3 çorba kaşığı toz antepfıstığı


YAPILIŞI

Unu ve tereyağını bir tencereye alıp, yaklaşık 30-40 dakika boyunca kısık ateşte kavurun. Un kavrulurken, ayrı bir kabın içerisine soğuk sütü ve vanilyayı koyun. İçine tozşekeri de ekleyip, şekeri iyice eritin. Un kavrulduktan sonra, şekerli süt karışımını tencereye yavaş yavaş, sürekli helvayı karıştırarak ekleyin. Ardından un sütü çekene kadar hızlı karıştırın. Un helvası katılaşınca altını kapatıp, demlenmeye bırakın. Helva soğuduktan sonra elinizle yuvarlak şekiller verin. Şekilleri verilmiş helvaları benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp, yağlı kağıt üzerine koyun. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Katılaşan çikolatalı topların üzerine toz antepfıstığı serperek, soğuk olarak servis yapın.

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