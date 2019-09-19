Çikolatalı un helvası topları tarifi

Unu ve tereyağını bir tencereye alıp, yaklaşık 30-40 dakika boyunca kısık ateşte kavurun. Un kavrulurken, ayrı bir kabın içerisine soğuk sütü ve vanilyayı koyun. İçine tozşekeri de ekleyip, şekeri iyice eritin. Un kavrulduktan sonra, şekerli süt karışımını tencereye yavaş yavaş, sürekli helvayı karıştırarak ekleyin. Ardından un sütü çekene kadar hızlı karıştırın. Un helvası katılaşınca altını kapatıp, demlenmeye bırakın. Helva soğuduktan sonra elinizle yuvarlak şekiller verin. Şekilleri verilmiş helvaları benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp, yağlı kağıt üzerine koyun. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Katılaşan çikolatalı topların üzerine toz antepfıstığı serperek, soğuk olarak servis yapın.