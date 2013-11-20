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Çikolatalı ve Armutlu Muffin Tarifi

Çikolatalı ve armutlu muffin tarifi akşam çaylarınıza eşlik edecek aynı keke benzer bir tatlıdır. Çikolatalı ve armutlu muffin nasıl yapılır diyorsanız öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Çikolatalı ve Armutlu Muffin Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

6 adet küçük boy armut

750 ml su (1 su bardağı 200 ml)

2 çay bardağı vanilya ekstratı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1/4 su bardağı kakao

200 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı un

2 adet yumurta

YAPILIŞI

Su, vanilya ekstratı ve toz şekerin yarısını bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar ocakta karıştırın. Armutların kabuklarını soyup tencereye ekleyin ve ara sıra çevirerek armutlar diri kalacak şekilde pişirin. Armutları delikli kepçe ile tencereden alın. Tenceredeki şekerli suya 2 çorba kaşığı kakaoyu ekleyin. Hızla karıştırarak yedirin ve koyulaşana kadar pişirin.

Diğer taraftan bitter çikolatayı tereyağı ile bir kaba alıp benmari usulü eritin ve karıştırarak birbirine yedirin. Metal bir kaşıkla koyulaşan kakaolu karışıma ekleyip, karıştırın. Un, çırpılmış yumurta, kalan 1/4 su bardağı kakao ve kalan şekeri ekleyip iyice karıştırmaya devam edin. 24 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbını ya da tek porsiyonluk alüminyum kapları yağlayıp unlayın.

Armutların dik durması için alt kısımlarından düz kesin. Karışımı kek kalıbına boşaltın ya da küçük alüminyum kalıplara pay edip,armutları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Vanilya ekstratını aktarlardan temin edebilirsiniz.
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