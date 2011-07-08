Çikolatalı ve Fındıklı Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
15 adet yumurta
1/4 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı toz şeker
2 paket (80'er gramlık)rendelenmiş bitter çikolata
2 su bardağı un
250 gram ince çekilmiş fındık
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
6 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı limon suyu
Üzerine:
1 adet şeftali
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
3 çorba kaşığı toz antep fıstığı
3-4 çorba kaşığı bütün antepfıstığı
YAPILIŞI
Tüm şerbet malzemesini bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını pudra şekeri ile birlikte bir kaba alın ve mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Yumurta aklarına toz şeker ekleyip çırpma teli ile çırpın (köpük köpük olması gerekmiyor). Kabaran yumurta sarısı ve akını birlikte bir kaba alın. Üzerine çikolata, un, fındık ve kabartma tozu katıp yavaşça karıştırın. Hazırladığınız harcı yağlanmış bir tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti yavaş yavaş çektirerek dökün. Soğutup istediğiniz şekilde dilimleyin. Üzerini antep fıstığı, şeftali dilimleri ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.