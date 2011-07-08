Çikolatalı ve Fındıklı Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm şerbet malzemesini bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını pudra şekeri ile birlikte bir kaba alın ve mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Yumurta aklarına toz şeker ekleyip çırpma teli ile çırpın (köpük köpük olması gerekmiyor). Kabaran yumurta sarısı ve akını birlikte bir kaba alın. Üzerine çikolata, un, fındık ve kabartma tozu katıp yavaşça karıştırın. Hazırladığınız harcı yağlanmış bir tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti yavaş yavaş çektirerek dökün. Soğutup istediğiniz şekilde dilimleyin. Üzerini antep fıstığı, şeftali dilimleri ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.