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Çikolatalı ve taze peynirli tatlı

Çikolatalı ve taze peynirli tatlı
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 50 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet kakaolu bisküvi



Frenk üzümü



GANAJ İÇİN



200 gram kuvertür bitter çikolata



300 ml krema



KREMA İÇİN



2 adet yumurtanın sarısı



4 yemek kaşığı toz şeker



400 ml süt



3 yemek kaşığı un



100 gram ev yapımı labne peyniri


YAPILIŞI

Ganaj için krema ve çikolatayı tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Çikolata eridikten sonra iyice karıştırıp tencereyi ocağın üzerinden alın. Ganaj ılınana kadar karıştırmaya devam edin.

Krema için yumurta sarısı ve toz bir tencereye alıp şeker eriyene kadar çırpın. Üzerine süt ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Orta ateşte karışım kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra labne peynirini de ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Hazırladığınız ganaj oda ısısına geldiğinde mikserin yüksek devrinde katılaşana kadar çırpın. Bisküvileri mutfak robotunda toz haline getirin. Kuplara önce bisküvi, sonra hazırladığınız krema ve Frenk üzümünü ilave edin. Hazırladığınız ganajı krema torbasına doldurup tatlının üzerine sıkın. Tatlıyı soğutup servis yapın.

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