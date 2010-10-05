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Çikolatalı Çanak

Çikolatalı Çanak
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 paket Ülker Pötibör büsküvi

50 gr.eritilmiş tereyağ

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı çekilmiş fındık

1 adet portakal kabuğu rendesi(kullanmadım)

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin.
-Derin bir kap içinde tüm malzemeleri iyice yoğurup 15 dakika dinlendirin.
-Hazırlanan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp slikon muffın kalıpla rına bastırarak yerleştirin ve ortalarını kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.
-Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra dikkatlice çanakları muffın kalıpların dan çıkarıp servis yapacağınız tabağa alın.
-İsteğe bağlı olarak puding.krem şanti veya dondurma ile servis yapabilirsiniz.
-Ben kaymaklı dondurma ile servis yapıp çikolata sosu ile süsledim.
AFİYET OLSUN...

PÜF NOKTASI

İÇİNE TOZ BADEM VEYA FISTIKTA KATILIRSA ENFES OLUR.
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