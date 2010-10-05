Çikolatalı Çanak

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MALZEMELER
1 paket Ülker Pötibör büsküvi
50 gr.eritilmiş tereyağ
1 çay bardağı süt
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı kakao
1 çay bardağı çekilmiş fındık
1 adet portakal kabuğu rendesi(kullanmadım)
YAPILIŞI
Bisküvileri robottan geçirin.
-Derin bir kap içinde tüm malzemeleri iyice yoğurup 15 dakika dinlendirin.
-Hazırlanan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp slikon muffın kalıpla rına bastırarak yerleştirin ve ortalarını kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.
-Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra dikkatlice çanakları muffın kalıpların dan çıkarıp servis yapacağınız tabağa alın.
-İsteğe bağlı olarak puding.krem şanti veya dondurma ile servis yapabilirsiniz.
-Ben kaymaklı dondurma ile servis yapıp çikolata sosu ile süsledim.
AFİYET OLSUN...
PÜF NOKTASI
İÇİNE TOZ BADEM VEYA FISTIKTA KATILIRSA ENFES OLUR.