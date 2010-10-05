Çikolatalı Çanak

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YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin.

-Derin bir kap içinde tüm malzemeleri iyice yoğurup 15 dakika dinlendirin.

-Hazırlanan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp slikon muffın kalıpla rına bastırarak yerleştirin ve ortalarını kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.

-Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra dikkatlice çanakları muffın kalıpların dan çıkarıp servis yapacağınız tabağa alın.

-İsteğe bağlı olarak puding.krem şanti veya dondurma ile servis yapabilirsiniz.

-Ben kaymaklı dondurma ile servis yapıp çikolata sosu ile süsledim.

AFİYET OLSUN...