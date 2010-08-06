Çikolatalı Cevizli Nugat

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 paket 80 gramlık bitter çikolata
1 su bardağı krema
2 çorba kaşığı tereyağı
3-4 damla vanilya esansı
Yarım su bardağı ikiye bölünmüş ceviz içi
YAPILIŞI
Çikolataları iri parçalar halinde kırıp çukur bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı krema ve 2 çorba kaşığı tereyağını ekleyerek benmari usulü eritin. Ocaktan alıp vanilya esansını ekleyin ve karıştırın. Arzunuza göre seçtiğiniz bir kabı yağlı kağıtla kaplayın. Kalıbın dibine cevizlerin yarısını yerleştirin. Üzerine çikolatalı karışımı
dökün. Kalan cevizleri üzerine koyun. Buzdolabında dondurun. Kalıptan ters çevirerek çıkarın. Arzunuza göre dilimleyerek servis yapın.