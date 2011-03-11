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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Donut

Çikolatalı Donut

Çikolatalı Donut
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

20 gram yaş maya

3 su bardağı un

125 gram tereyağı

3 adet yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limonun

rendelenmiş kabuğu

1 paket bitter çikolata (80 gram)

1 paket beyaz çikolata (80 gram)



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına geldiğinde altını kapatın. Ilındıktan sonra 3 çorba kaşığı un ve mayayı ekleyip karıştırın. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Bu süre içinde sütlü karışım biraz kabaracaktır. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Kalan unu hamur yoğuracağınız kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yumurta sarılarını, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu üzerine ekleyin. Sütlü karışımı ilave edin. Tereyağını da katıp yoğurun. Hamurun üzerini bir bezle kapatıp sıcak bir yerde 45 dakika bekletin. Unlu zeminde 2 cm kalınlığında açın. Su bardağı ağzı ile hamurdan parçalar kesin. Kestiğiniz parçaların ortalarını küçük bir kalıpla daha kesip halka şekline getirin. Hamurları sıvı yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Bitter ve beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Donutları servis tabağına alın. Eritilmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.
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