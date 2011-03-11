Çikolatalı Donut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına geldiğinde altını kapatın. Ilındıktan sonra 3 çorba kaşığı un ve mayayı ekleyip karıştırın. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Bu süre içinde sütlü karışım biraz kabaracaktır. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Kalan unu hamur yoğuracağınız kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yumurta sarılarını, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu üzerine ekleyin. Sütlü karışımı ilave edin. Tereyağını da katıp yoğurun. Hamurun üzerini bir bezle kapatıp sıcak bir yerde 45 dakika bekletin. Unlu zeminde 2 cm kalınlığında açın. Su bardağı ağzı ile hamurdan parçalar kesin. Kestiğiniz parçaların ortalarını küçük bir kalıpla daha kesip halka şekline getirin. Hamurları sıvı yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Bitter ve beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Donutları servis tabağına alın. Eritilmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.