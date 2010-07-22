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Çikolatalı Krep

Çikolatalı Krep
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep hamuru için:

2 su bardağı un

1 tutam toz şeker

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 adet yumurtanın sarısı

1 tutam tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ



İçi için:

1 çay bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı kuru üzüm

2 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dondurulmuş frenk üzümü



Üzeri için:

1 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

UN, toz şeker ve sütü çırpıp 20 dakika bekletin. Üzerine yumurtaları, yumurta sarısını ve tuzu ilave edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ döküp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan 1 çorba kepçesi alarak tavaya dökün ve arkalı önlü pişirip yağlı kağıt üzerine alın. Hamur bitene kadar her seferinde tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ dökerek krepleri pişirin. İç harcı hazırlamak için frenk üzümü hariç tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak harmanlayın. Harcı kreplere paylaştırın. En son üzerine biraz frenk üzümü serpip ikiye katlayın. Bitter çikolatayı benmari usülü eritip kreplerin üzerine gezdirerek servis yapın.
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