Çikolatalı Krep

Sofra Tarifi

Krep hamuru için: 2 su bardağı un 1 tutam toz şeker 2 su bardağı süt 2 adet yumurta 1 adet yumurtanın sarısı 1 tutam tuz Kızartmak için: Sıvı yağ İçi için: 1 çay bardağı damla çikolata 1 çorba kaşığı kakao 2 çorba kaşığı kuru üzüm 2 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık 1 çorba kaşığı kuş üzümü 2 çorba kaşığı dondurulmuş frenk üzümü Üzeri için: 1 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

UN, toz şeker ve sütü çırpıp 20 dakika bekletin. Üzerine yumurtaları, yumurta sarısını ve tuzu ilave edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ döküp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan 1 çorba kepçesi alarak tavaya dökün ve arkalı önlü pişirip yağlı kağıt üzerine alın. Hamur bitene kadar her seferinde tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ dökerek krepleri pişirin. İç harcı hazırlamak için frenk üzümü hariç tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak harmanlayın. Harcı kreplere paylaştırın. En son üzerine biraz frenk üzümü serpip ikiye katlayın. Bitter çikolatayı benmari usülü eritip kreplerin üzerine gezdirerek servis yapın.

