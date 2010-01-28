Çikolatalı Mandalina

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mandalinaları kabuklarını soymadan bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynadıktan 3 dakika sonra ocaktan alın. Her seferinde suyunu değiştirerek bu işlemi 3 kez tekrarlayın. Daha sonra mandalinaların suyunu süzüp bir tencereye alın. Toz şeker ve üzerini geçecek kadar su ilave edip ocağa oturtun. Kaynadıktan 5 dakika sonra limon suyunu ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Mandalinaları şerbetten çıkarıp ılınmaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip mandalinaları batırın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.