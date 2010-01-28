DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Mandalina

Çikolatalı Mandalina

Çikolatalı Mandalina
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çekirdeksiz küçük boy mandalina

1 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

200 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Mandalinaları kabuklarını soymadan bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynadıktan 3 dakika sonra ocaktan alın. Her seferinde suyunu değiştirerek bu işlemi 3 kez tekrarlayın. Daha sonra mandalinaların suyunu süzüp bir tencereye alın. Toz şeker ve üzerini geçecek kadar su ilave edip ocağa oturtun. Kaynadıktan 5 dakika sonra limon suyunu ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Mandalinaları şerbetten çıkarıp ılınmaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip mandalinaları batırın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN