Çikolatalı Mandalinalı Muhallebi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı pirinç unu
3 çorba kaşığı buğday nişastası
4 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı mandalina suyu
Üzeri için: 1 adet mandalina
1 küçük paket bitter çikolata (40 gram
YAPILIŞI
Bir tencereye süt ve toz şekeri koyup ocağa oturtun. Ayrı bir kapta pirinç unu, nişasta, kakao ve mandalina suyunu çırpıp kaynamakta olan süte ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Arzunuza göre kaplara boşaltıp soğutun. Çikolata rendesi ve mandalina dilimleri ile süsleyerek servis yapın.