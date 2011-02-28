Çikolatalı Mandalinalı Muhallebi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye süt ve toz şekeri koyup ocağa oturtun. Ayrı bir kapta pirinç unu, nişasta, kakao ve mandalina suyunu çırpıp kaynamakta olan süte ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Arzunuza göre kaplara boşaltıp soğutun. Çikolata rendesi ve mandalina dilimleri ile süsleyerek servis yapın.