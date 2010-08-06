Çikolatalı Meyveli Pankek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte derin bir kaba eleyin. Üzerine yumurta, süt, rendelenmiş elma ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp, tereyağı ile hafifçe yağlayın. Hazırladığınız boza kıvamındaki karışımdan 2 çorba kaşığı alarak tavada arkalı önlü kızartın. Tüm karışım bitene kadar ara sıra tereyağı sürerek aynı işlemi tekrarlayın. Kızarttığınız hamurların aralarına dilimlenmiş çilekler koyarak servis tabağına kat kat yerleştirin. Düşmemesi için çöp şişlerle tutturun. Sosunu hazırlamak için tüm malzemeyi bir kaba alarak benmari usulü eritin. Eridikten sonra servis tabağındaki pan keklerin üzerine gezdirerek servis yapın.