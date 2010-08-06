DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Meyveli Pankek

Çikolatalı Meyveli Pankek

Çikolatalı Meyveli Pankek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

Yarımşar paket kabartma tozu ve vanilya

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 adet rendelenmiş elma

Yarım paket (40 gram) küçük parçalar halinde kırılmış bitter çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

10-12 adet çilek



Sosu için:

1 paket (80 gram) kırılmış bitter çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı krema

YAPILIŞI

Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte derin bir kaba eleyin. Üzerine yumurta, süt, rendelenmiş elma ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp, tereyağı ile hafifçe yağlayın. Hazırladığınız boza kıvamındaki karışımdan 2 çorba kaşığı alarak tavada arkalı önlü kızartın. Tüm karışım bitene kadar ara sıra tereyağı sürerek aynı işlemi tekrarlayın. Kızarttığınız hamurların aralarına dilimlenmiş çilekler koyarak servis tabağına kat kat yerleştirin. Düşmemesi için çöp şişlerle tutturun. Sosunu hazırlamak için tüm malzemeyi bir kaba alarak benmari usulü eritin. Eridikten sonra servis tabağındaki pan keklerin üzerine gezdirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN