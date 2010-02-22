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Çikolatalı Milföyler

Çikolatalı Milföyler
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet milföy hamuru

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5-10 dakika bekleterek yumuşamasını sağlayın. Çikolatayı uzun parçalar halinde kırın. 1 parça milföy hamurunun uç kısmına 2 parça çikolata koyun. Daha sonra rulo şeklinde sarın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.
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