DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Muhallebi Topları

Çikolatalı Muhallebi Topları

Çikolatalı Muhallebi Topları
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

6 çorba kaşığı un

1 litre süt

8 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

2-3 dal nane

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine unu ekleyip hızlıca karıştırarak 2 dakika kavurun. Soğuk sütü yavaşça dökerek tencereye ekleyin. Toz şeker ve kakaoyu da ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ilave edin. Mikserle 5 dakika çırpıp krema sıkacağına alın. Servis tabaklarına sıkıp nane yaprakları ile süsleyerek ikram edin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN