Çikolatalı Muhallebi Topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine unu ekleyip hızlıca karıştırarak 2 dakika kavurun. Soğuk sütü yavaşça dökerek tencereye ekleyin. Toz şeker ve kakaoyu da ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ilave edin. Mikserle 5 dakika çırpıp krema sıkacağına alın. Servis tabaklarına sıkıp nane yaprakları ile süsleyerek ikram edin.