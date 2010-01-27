Çikolatalı Muzlu Katlar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram bitter çikolata
150 ml şekersiz krema
3 adet muz
1 adet limonun suyu
250 gram süzme yoğurt
Süslemek için:
Krem şanti ve çikolata
YAPILIŞI
Çikolatayı ve taze kremanın yarısını bir kaba alıp benmari usulü eritin. Çikolata eriyince kremanın kalanını ekleyip iyice karıştırın. Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları ve limon suyunu bir kaba alıp bir çatalla ezin. Süzme yoğurdu ekleyip karıştırın. Çikolatalı karışımı ve muzlu karışımı kat kat kuplara yayın. En üstü krem şanti ve çikolata parçaları ile süsleyip buzdolabında yarım saat bekletin. Soğuk olarak servis yapın.