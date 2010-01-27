Çikolatalı Muzlu Katlar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı ve taze kremanın yarısını bir kaba alıp benmari usulü eritin. Çikolata eriyince kremanın kalanını ekleyip iyice karıştırın. Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları ve limon suyunu bir kaba alıp bir çatalla ezin. Süzme yoğurdu ekleyip karıştırın. Çikolatalı karışımı ve muzlu karışımı kat kat kuplara yayın. En üstü krem şanti ve çikolata parçaları ile süsleyip buzdolabında yarım saat bekletin. Soğuk olarak servis yapın.